Les projets XXL de Paul Pogba pour son avenir, l’annonce énorme de Casemiro sur Kylian Mbappé

Paul Pogba voit grand pour son avenir, le Real Madrid toujours aussi furieux contre l’arbitrage et Casemiro qui encense Kylian Mbappé, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





Paul Pogba est ambitieux

Un mot sur Paul Pogba qui continue de préparer son retour depuis Miami. Le Parisien nous offre un point sur la situation, on apprend que l’international français n’a pas dit adieu à ses rêves d’équipe de France, d’ailleurs, il n’a jamais perdu le contact avec Didier Deschamps.



Du côté de son avenir, son entourage confirme qu’il y a eu des offres, mais Pogba ne veut pas se presser. C’est d’ailleurs le même argument que l’OM a utilisé, le club olympien ne voulait pas bousculer son effectif en pleine saison, mais la piste n’est pas totalement morte pour autant. L’avenir de Pogba va continuer de faire parler dans les prochaines semaines…



Le Real Madrid n’en peut plus de l’arbitrage

Le Real Madrid est clairement lassé par les décisions arbitrales qui jouent en sa défaveur explique Sport, donc on songerait en interne à quitter la Liga pour rejoindre un autre championnat. Dans ce cas de figure, il faudra que la FIFA et l’UEFA donnent leur feu vert, ce qui est loin d’être gagné vu les relations que le Real entretient avec.



AS de son côté explique que la direction madrilène va se rendre aujourd’hui au siège de la fédération, au programme des discussions évidemment il y aura le rouge reçu par Jude Bellingham samedi dernier, mais aussi le tacle non sanctionné sur Kylian Mbappé lors du match face à l’Espanyol, il y a deux semaines. Et justement pour Bellingham, l’inquiétude est de mise du côté du Real. On craint que l’insulte soit considérée comme dirigée à l’arbitre, ce qui pourrait donner une suspension entre 4 et 12 matchs.



En revanche, si les propos de Bellingham ne sont pas interprétés de cette manière, il prendra seulement 1 ou 2 matchs.



Casemiro encense Kylian Mbappé



Casemiro s’est entretenu ce lundi avec le journal AS et il a évoqué très longuement le Real Madrid, le club dans lequel il a gagné cinq Ligue des Champions. Pas besoin de réfléchir longtemps, Casemiro veut évidemment voir le Real se qualifier face à Manchester City, plutôt logique pour un joueur de l’autre Manchester. Le milieu de terrain brésilien s’est aussi confié sur Kylian Mbappé.



Pour lui, l’attaquant français va entrer dans la légende. Casemiro a raconté son premier match face à Mbappé au Parc des Princes quand l’ancien Parisien avait été le seul buteur de la rencontre. Après la partie, Casemiro a demandé à Florentino Perez de recruter l’international français, demande acceptée.