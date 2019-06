Les quatre nouveaux décrets de Macky ou les retours en force de Latif Coulibaly et Seydou Gueye

Le chef de l'Etat s'est envolé ce mardi pour le Japon où il va prendre part au sommet du G20, prévu les 28 et 29 juin 2019 à Osaka. Mais avant de partir, il signé quatre décrets de nomination que voilà:



Cheikh Bâ, actuel directeur des Impôts et Domaines, a été nommé au poste de directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il remplace Aliou Sall, qui a présenté sa démission lundi.



Ibrahima Wade, ancien directeur du Bureau opérationnel de suivi (Bos) du PSE, nommé Coordonnateur du Comité d'organisation des jeux olympique de la jeunesse 2022.



Seydou Guèye, ancien Porte-parole du Gouvernement, nommé Conseiller en Communication à la Présidence de la République.



Abdou Latif Coulibaly, ancien ministre de la Culture, est nommé ministre Porte-parole de la Présidence.



Ces décrets de nomination succèdent à la démission d’Aliou Sall de la CDC et du limogeage d’El Hadji Kassé, qui était jusque-là chargé de la communication du Palais.