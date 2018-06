Les records de la Coupe du monde

Depuis la première édition en Uruguay en 1930, on joue cette année en Russie la 19e édition de la compétition. Des cinq titres du Brésil aux 16 buts de Miroslav Klose, la Coupe du monde a enregistré beaucoup de records et certains pourraient tomber en Russie 2018.



1. Records collectifs:



21 participations



Le Brésil est le seul pays ayant participé à toutes les Coupes du monde depuis la création de la compétition en 1930.



Victoires finales: le Brésil cinq fois champion



La Seleçao est aussi la plus titrée, avec cinq titres (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002). Seule l'Allemagne (1954, 1974, 1990, 2014) peut la rattraper. L'Italie, quatre fois couronnée également (1934, 1938, 1982, 2006), n'est pas qualifiée pour la première fois depuis 1958.



La rencontre qui s’est le plus reproduit : Brésil-Suède



Brésil-Suède est la rencontre la plus jouée en Coupe du monde, notamment en finale 1958 (5-2) et en demi-finale 1994 (1-0). La Suède n'a jamais gagné mais obtenu deux nuls 1-1 en phases de groupes, en 1978 et en 1994, où les deux nations se sont donc affrontées deux fois.



Et les deux équipes ont une chance de se retrouver dès les 8e de finale, leurs groupes respectifs, E et F, se croisant...



Finales: trois Allemagne-Argentine



Allemagne-Argentine est la finale la plus souvent disputée, trois fois, devant Brésil-Italie, deux fois. Les Argentins ont remporté la première (3-2), en 1986, les Allemands les deux suivantes, en 1990 (1-0) et 2014 (1-0 a.p.).



Plus gros écart: neuf buts



Les deux plus grosses raclées en Coupe du monde datent de 1974, Yougoslavie-Zaïre (9-0), et 1982, Hongrie-Salvador (10-1).



Dans la phase à élimination directe, le record est détenu deux fois par le Brésil, une fois dans le sens gagnant, 7-1 contre la Suède dans la poule finale 1950, une fois dans le sens perdant, avec le fameux "Mineirazo" de la demi-finale 2014, 7-1 pour l'Allemagne à Belo Horizonte.



Remontadas



Deux équipes ont réussi à s'imposer en Coupe du monde après avoir été menées 3-0: l'Autriche contre la Suisse en quarts de finale 1954 (7-5) et le Portugal contre la Corée du Nord, en quarts de finale 1966 (5-3) avec un quadruplé d'Eusebio.



Match le plus prolifique



Autriche-Suisse est aussi le match le plus prolifique avec 12 buts.



2. Records individuels



Cinq Coupes du monde



Trois joueurs se partagent le record de cinq participations à la Coupe du monde, deux gardiens, le Mexicain Antonio Carbajal (1950-1966), Gianluigi Buffon (1998-2014), et un joueur de champ, l'Allemand Lothar Matthäus (1982-1998).



"Gigi" rêvait de s'en emparer seul en Russie, mais l'Italie a été éliminé par la Suède en barrages...



25 matches



Lothar Matthäus est aussi le joueur ayant disputé le plus grand nombre de match en phase finale de Coupe du monde: 25. Le joueur le plus capé parmi les participants de 2018 est l'Argentin Javier Mascherano: 16 matches.



Le but le plus rapide: 10.8



Le Turc Hakan Sukur a marqué le but la plus rapide en Coupe du monde, au bout de 10 secondes et 8 dixièmes lors du match pour la troisième place en 2002 gagné contre la Corée du Sud (3-2).



Milla le plus vieux buteur



Le Camerounais Roger Milla est le plus vieux buteur en Coupe du monde, à 42 ans un mois et 8 jours contre la Russie (défaite 6-1). Il avait déjà réussi 4 buts quatre ans plus tôt, à 38 ans donc.



Mondragon le plus vieux



Le plus vieux joueur tous postes confondus est le gardien colombien Faryd Mondragon, qui avait 43 ans et trois jours lors de Colombie-Japon en 2014 (4-1). Mais son record est menacé par l'Égyptien Essam El-Hadary, qui a 45 ans depuis le 15 janvier.



Witheside le plus jeune



Le Nord-Irlandais Norman Witheside est le plus jeune joueur aligné en Coupe du monde, il avait 17 ans 1 mois et 10 jours contre la Yougoslavie (0-0) au premier match du Mondial-1982. Aucun joueur de 2018 n'est plus jeune que lui.



Quintuplé



Un seul joueur a réussi un quintuplé, le Russe Oleg Salenko: 5 buts en un seul match contre le Cameroun, en 1994.



Klose, Ronaldo, Müller et Fontaine



Le meilleur buteur dans l'absolu est l'Allemand Miroslav Klose, avec 16 buts en quatre Coupes du monde, juste devant le Brésilien Ronaldo (15 buts). L'Allemand Gerd Müller en a réussi 14, et le Français Fontaine 13, qui détient avec ce score le record en une seule édition, en 1958.



Le mieux classé parmi les joueurs de 2018 est un autre Allemand, un autre Müller, Thomas, avec 10 buts.



Trois buts en finale



Quatre joueurs ont déjà marqué trois buts en finale, l'Anglais Geoff Hurst étant le seul à signer un triplé en une seule, en 1966 contre l'Allemagne (4-3 a.p.). Les Brésiliens Pelé (1958, 1970) et Vava (1958 et 1962) et le Français Zinédine Zidane (1998 et 2006) ont marqué trois buts en deux finales. Le seul joueur de 2018 déjà buteur en finale est l'Espagnol Andres Iniesta (2010). Mario Goetze, buteur unique en 2014, ne figure pas dans la liste pour la Russie.



