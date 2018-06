Les regrets de Pape Diouf après l’élimination du Sénégal

L’élimination du Sénégal par la Colombie de la Coupe du monde a provoqué beaucoup de réactions. C’est le cas de Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille qui regrette le fait qu’Aliou Cissé et ses joueurs aient joués par moment le nul alors qu’ils pouvaient remporter le match.

« Le Sénégal a joué inconsciemment le match nul par moment. S’il avait joué le match pour le gagner, il l’aurait gagné », a regretté Pape Diouf selon Senegal7.com.



Le Franco-sénégalais d’ajouter « Ce n’est pas aujourd’hui que le Sénégal a perdu la qualification en 8ème de finale, mais contre le Japon ».



L’ancien agent de joueur a également indiqué que « ce règlement sur le fair-play est terrible ». Avant de d’ajouter « C’est incroyable que la seule défaite officielle de Aliou Cissé, entraîne l’élimination ».



Et sur le penalty litigieux de Sadio Mane que l’arbitre n’a pas accordé, Pape Diouf estime que « L’arbitre a plus jugé la lettre que l’esprit. Dans l’esprit, il y avait clairement penalty. Dans la lettre, la vidéo peut remettre en cause la faute, mais ce n’est pas scandaleux que l’arbitre siffle la faute.