Les regrets de Toni Kroos

Tenante du titre, l'équipe d'Allemagne a été éliminée sans gloire de la Coupe du monde en Russie en terminant dernière de sa poule. Toni Kroos, le milieu défensif du Real Madrid, est revenu sur ce fiasco, admettant au passage que le champion du monde 2014 ne méritait guère mieux, au vu de ce qu'il a proposé tout au long du tournoi en Russie.



La 'Mannschaft' a notamment chuté contre la Corée du Sud (2-0) lors de son dernier match de poule, avec une fin de match complètement dominée par les Coréens et a quitté une Coupe du monde au stade de la phase de groupe pour la première fois depuis 80 ans :

"Nous n’en avons pas assez fait. Pour être honnête, si nous n’arrivons pas à marquer le moindre but en 90 minutes contre la Corée du Sud, c’est que nous ne méritons absolument pas de passer. Nous avons ce que nous méritons. Inutile de parler de malchance car il n’en est rien", a ainsi indiqué le milieu du Real Madrid dans les pages de la publication anglaise 'The Telegraph'.



Toni Kroos évoque même l'un des jours les plus sombres de toute l'histoire du foot allemand en parlant de cette indigente élimination : "Je ne sais pas si c’est le jour le plus sombre pour le football allemand, mais c’est vraiment très noir. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à cela du tout - je ne pense pas que quelqu’un l’ait fait. Clairement nous nous attendions à ce que ce soit un long tournoi pour nous, nous nous attendions à être ici pour beaucoup plus longtemps. Mais ce que je peux et dirai, c’est qu’après trois matchs, nous n’avons pas été capables de jouer notre meilleur niveau à aucun moment, vraiment", a ainsi estimé le milieu de terrain du Real Madrid, dont la cote n'a d'ailleurs guère baissé malgré le fiasco de son équipe allemande en Russie.



En effet, selon les informations du quotidien madrilène 'AS' vendredi, José Mourinho voudrait faire de l'international allemand l'un des leaders de Manchester United et l'associer à Paul Pogba au centre du pré. Le milieu de terrain de 28 ans reste cependant sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022... Affaire à suivre cet été.