Les responsables de Frapp France Dégage s’insurgent contre l’ambassadeur de France au Sénégal

Les camarades de lutte de l’activiste, Guy Marius Sagna, en prison depuis le 29 novembre dernier suite à son arrestation devant les grilles du Palais de la République, s’insurgent contre l’ambassadeur de France au Sénégal. Le collectif Frapp France Dégage, considère comme une « insulte » la sortie de Philippe Lalliot, à l’émission « Grand Jury » de la Rfm de dimanche qui a qualifié leur combat « d’insensé ».



« On est très scandalisé. Notre lutte à du sens parce que nous défendons la dignité de notre peuple. Que l’Afrique puisse bénéficier de ses ressources », a déclaré l’adjoint délégué général de Frapp France Dégage.



Alioune Badara Mboup de prévenir : « Nous ne pouvons plus tolérer qu’une autorité de la France puisse s’ingérer dans nos affaires ». Et, a-t-il dénoncé : « nous sommes très outrés de voir qu’il parle des entreprises françaises, et de l’économie sénégalaise comme si ce sont eux qui orientent notre économie et nos finances ».



Selon les amis de Guy, cette sortie de Philippe Lalliot prouve encore une fois, qu’il y a « une main invisible » dernière le maintien de leur camarade en prison. « Au niveau du collectif, les manifestants on manifestait sans autorisation, ils ont été verbalisés et une amende simple leur a été notifiée. On ne peut pas accepter aujourd’hui, que l’ambassadeur de France puisse actuellement dire que les libertés, certes, au Sénégal on les respecte mais qu’il y a les limites», ont-ils fustigé.



À les en croire, cela veut dire « implicitement » que Guy Marius Sagna n’a pas respecté les limites. « Ce qui est une ingérence », ont-ils-pesté. Les camardes de Guy Marius Sagna appellent ainsi l’ État sénégalais à prendre toute sa responsabilité.