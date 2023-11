Les résultats détaillés des votes du Ballon d’Or 2023

Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or pour la 8e fois de sa carrière. L’issue ne faisait pas vraiment de doute malgré les saisons d’Erling Haaland (2e) et de Kylian Mbappé (3e). Champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier, la Pulga a surfé sur ce succès pour être à nouveau couronné lundi dernier au théâtre du Châtelet. À 36 ans, il s’affirme plus que jamais comme l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand de son sport. Le résultat des votes dévoilé par France Football ce samedi est un immense plébiscite pour sa personne.

C’est bien simple, sur les 92 votants, qui on le rappelle devaient choisir 5 joueurs rapportant 6, 4, 3, 2 et 1 points aux désignés, 87 ont cité Lionel Messi. 65 personnes l’ont même placé en numéro un de leur liste. Il a outrageusement dominé ce Ballon d’Or en obtenant un total de 462 points. Il fallait le départager en fonction des critères suivants : les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant des prétendants mais aussi dans une moindre mesure l’aspect collectif, les trophées remportés, ainsi que la classe du joueur et son sens du fair-play.

Messi et le reste du monde

Erling Haaland a lui été choisi 20 fois en numéro un, comme par l’Algérie, le Cap-Vert, le Japon, la Jordanie, le Kirghizstan et bien sûr la Norvège. Auteur d’un triplé avec Manchester City, il parvient tout de même à un total de 357 unités au classement final, prenant une belle avance sur Kylian Mbappé, triple buteur lui en finale de la Coupe du Monde. Pour la première fois de sa carrière sur le podium du Ballon d’Or, le Français termine avec 270 points au compteur. Seuls l’Equateur, la Bulgarie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la République tchèque l’ont placé au premier rang.

Car non la France l’a mis en seconde position, derrière Erling Haaland mais devant Lionel Messi. Le journaliste de L’Equipe a également choisi Kevin de Bruyne et Vinicius Jr en 4e et 5e place. À noter que le Portugal est le seul pays à n’avoir mis aucun des trois joueurs sur le podium en numéro un. C’est Bernardo Silva (il termine 9e au classement final) qui occupe cette position, devant Vinicius Jr, Messi, Haaland et Mbappé. Mais sur l’ensemble des votants, c’est bien Kevin De Bruyne avec 100 points puis Rodri avec 57 unités qui finissent dans le top 5, juste devant le Brésilien du Real Madrid (49).

C’est l’heure de l’analyse des votes pour le Ballon d’Or 2023 qui a vu Lionel Messi être sacré pour la 8e fois de sa carrière. Un constat s’impose d’emblée. Cette victoire de l’Argentin devant Erling Haaland et Kylian Mbappé ne souffre d’aucune contestation.