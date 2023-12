Les retraités civils et militaires réclament une revalorisation de leurs pensions

Les retraités civils et militaires du fonds national de retraite exigent de l’Etat la revalorisation de leur pension au même titre que les retraités de l’Ipres. Selon eux, l’Etat n’a pas augmenté leurs pensions depuis 2012.



« L’augmentation des pensions a abouti à une hausse de 10 à 25% l’année dernière. Mais nous avons dit au gouvernement que c’est insuffisant au regard de ce que nos collègues de l’Ipres ont capitalisé de 2012 à 2022, 55% d’augmentation cumulées alors qu’au FRN nous ne comptabiliserons aucun franc du point de vue de l’amélioration des conditions de vie et d’existence des retraités », a fait savoir Mamadou Diop Castro, porte-parole de l’Association nationale des retraités civils et militaires (Anrcm) affiliée au Fonds national de retraite.



Les retraités civils et militaires souhaitent rencontrer le Président Macky Sall pour lui faire part de leur préoccupation.

« Le gouvernement nous a promis une rencontre sur les simulations qu’ils ont faites au niveau de la direction des pensions pour voir dans quel sens aller. Nous attendons les prochains rendez-vous avec le gouvernement pour encore élever la voix pour qu’on ne quitte pas cette année 2023 pour aller en 2024 sans avoir de nouvelles propositions du gouvernement », a-t-il dit sur les ondes de i-radio.