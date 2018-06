Les supporters du "12e Gaindé" et de "Allez Casa" se bagarrent au ministère des Sports

Les "Lions" seront peut-être soutenus dans la division en Russie. Pour cause les deux comités de supporters qui doivent se rendre au pays du Président Poutine pour supporter l'équipe nationale sont donnés en spectacle vendredi au siège du ministère des Sports. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise des subventions par ledit ministère et son partenaire Orange.



Au moment d'entrer dans la grande salle, les deux camps ont étalé leurs divergences en échangeant des propos aigres doux, cassant les pots de fleur avant d'être maîtrisés par les agents de sécurité du ministère. Mais une fois à l'intérieur, ils ont repris avec des injures, bousculades et coups de poing.



C'était sous le regard impuissant des agents du ministère des Sports et en l'absence du ministre Matar Ba, à l'Assemblée nationale pour une séance de travail.