Les syndicats de la santé dénoncent le mutisme du PM sur le régime indemnitaire

Les syndicats des travailleurs de la santé ne sont pas convaincus après leur rencontre de ce mardi avec le Premier ministre. Ils dénoncent le mutisme du gouvernement sur la question du régime indemnitaire que Mouhamed Boun Abdallah Dionne n'a pas souhaité abordée.



Mballo Dia Thiam, secrétaire général du SUTSAS (Syndicat unique des travailleurs de la Santé et de l'Action sociale) de s'indigner : «nous avons constaté que sur la question du régime indemnitaire figure dans la plateforme revendicative. Mais le Premier ministre n’a pas voulu l'aborder ici. Il dit qu’il y a une autre plateforme pour les aborder. Mais nous tenons à ce que la question du régime indemnitaire soit abordée. Parce que c’est le gouvernement qui nous avait promis qu’il allait la régler ».



​Les acteurs de la Santé se disent très déçus après cette rencontre qui a duré plus de trois heures à la Primature et dont a pris par le chef du gouvernement et le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.