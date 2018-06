Les temps forts de la conférence de presse d'Aliou Cissé

Sur le match de jeudi

"La bataille du milieu de terrain sera déterminante ! Nous avons deux styles quasi identiques, il faudra être extrêmement concentrés mais je suis sûr que demain il y aura du spectacle sur le terrain ! Ce n'est pas simple de battre le Sénégal.

Je n'ai aucune raison de penser que nous sommes pas capables de nous qualifier ! Alors oui nous pouvions faire mieux mais nous sommes dans le tempo...c'est le même scénario qu'en 2002 ! Nous voulons encore entrer dans l'histoire !

C'est plus que possible nous avons 4 points nous sommes dans la bataille ! Pour aller en huitième ça passe par la Colombie !"



Sur l'état esprit des joueurs sénégalais

"Chaque joueur Sénégalais doit avoir conscience que c'est un privilège de porter ce maillot, de défendre ces couleurs ! Tout le monde doit être concerné!"



Sur Mbaye Niang

"Mbaye Niang va mieux, il sera prêt demain !"



Sur l'adversaire

"La Colombie et le Sénégal ont le même style, l'engagement et la vitesse ! Les deux équipes peuvent se poser beaucoup de problèmes!"



Danses des "Lions"

"Nos danses sont culturelles, c'est important pour nous ! On peut danser et être sérieux à la fois ! Chez nous c'est comme ça le vivre ensemble !"