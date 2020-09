Les tensions économiques persistent entre le Ghana et le Nigeria

À en croire cet échange officiel sans concessions, c’est surtout le volet commercial qui nourrit les rancoeurs entre le Nigeria et le Ghana.



Selon une association représentative, plus de 150 magasins appartenant à des commerçants nigérians seraient actuellement fermés à Accra car ils n’ont pu s’acquitter de la taxe exorbitante réclamée par les autorités ghanéennes.



Mais celles-ci défendent cette réglementation et reprochent en retour au Nigeria d’avoir « mis en place ces derniers mois des mesures protectionnistes qui ont durement affectées les autres pays de la région ».



La fermeture unilatérale de la frontière nigériane avec les pays limitrophes en août 2019 apparaît toujours comme une source de contentieux majeur entre le géant économique et ses voisins.



Le communiqué ghanéen revient notamment sur la tentative de négociation engagée à l’époque par le président du pays à Abuja afin de garantir un corridor aux exportations nationales. Ces discussions diplomatiques ont été conduites « en vain » regrette aujourd’hui le Ghana.



Alors que les commerçants nigérians dans le pays dénoncent des mesures populistes à l’approche des élections de décembre au Ghana, la presse nigériane croit savoir que ces pressions ne laissent pas indifférent à Abuja et que la question de la frontière pourrait revenir à l’ordre du jour.