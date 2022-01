Les tenues des "Lions" pour la cérémonie de remise du drapeau sources de moqueries sur la toile

En route pour la gare de Diamniadio. Les lions du Sénégal vont prendre le Train Express Régional pour rallier le palais de République. Ils vont recevoir cet après-midi le drapeau national des mains du Président @Macky_Sall. #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/QUBrnpvqRq — FSF (@Fsfofficielle) January 4, 2022

La Fédération sénégalaise de football a publié sur ses comptes officiels (Facebook et Twitter) les premières photos des "Lions" en tenues traditionnelles sur le chemin du Palais de la République pour aller prendre le drapeau national des mains du chef de l'Etat Macky Sall. Mais il y a un couac: les internautes sénégalais sont unanimes sur le fait que le styliste qui a confectionné ces tenues a fait un très mauvais travail. Sur Twitter, les moqueries et autres trolls fusent de partout.Dieyson préfère y aller avec une dose d'ironie. Selon lui, ces "vilaines tenues" présagent d'un bon tournoi avec la coupe à la clé.BaeBae Fa, elle n'y va pas par quatre chemins. Elle assimile les tenues à celles des tradipraticiensPour une autre internaute du nom de Dieyna, ce n'est ni plus ni moins que du sabotageRima Juuf charge sévèrement le styliste qui a confectionné les tenues. Selon elle, la place de ce dernier est en prisonMomo Ndiaye est catégorique, quant à lui. Si ce n'est pas un acrifice pour gagner la CAN, ce serait une haute trahisonPa Dudu espère lui que Macky Sall et ses hommes vont les accueillir avec d'autres tenues avant qu'ils n'entrent au PalaisAu moment om ces lignes sont publiées, le tweet de la FSF a enregistré plus de 180 Quotes (Tweets cités). Et plus de 90% de ces commentaires sont des moqueries. A noter que les "Lions" ont rallié le Palais à bord du Train Express Régional.