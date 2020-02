Les travailleurs de Sen'Eau dénoncent les lenteurs notées dans le versement pour leur avancement

Les travailleurs de Sen'Eau, la nouvelle société qui assure l'exploitation et la gestion du service public de l'eau, dénoncent les lenteurs notées dans le versement de l’enveloppe destinée à leur avancement. Ils accusent leur ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam, de trainer les pieds ce, malgré les instructions du président de la République, Macky Sall.



En effet, SEN’Eau doit verser plus 500 millions F Cfa au personnel. Mais cet argent ne peut être débloqué, si l’on en croît aux travailleurs, tant que le ministre Serigne Mbaye Thiam ne donne pas les directives. Par conséquent, ces travailleurs menacent de se faire entendre si rien n'est fait.



Ces travailleurs dénoncent de même le retard dans sa signature du protocole d’attribution de 8% du capital de SEN’Eau au personnel et de 3% aux travailleurs de Onas (Office National de l'Assainissement du Sénégal).