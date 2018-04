Les travailleurs du sexe manifestent ce samedi à Pigalle pour leurs droits

"Clients pénalisés, putes assassinées", "le travail sexuel est un travail": plusieurs dizaines de prostituées hommes et femmes vont se rassembler demain soir à Pigallepour défendre leurs droits et s'opposer à la pénalisation de leurs clients"







Entre 200 et 300 participants vont descendre dans les rues de Pigalle samedi pour manifester contre l'arrestation de leurs clients avec différents slogans comme, par exemple, « Clients pénalisés. Les putes crèvent la dalle », «Arrêtez l'hypocrisie. Pas nos clients!», « Sexwork is work. My body is my business» (« Le travail sexuel est aussi un travail ». « Mon corps mon business»).Cependant l'ambiance reste pour l'instant calme, pas d'agitation ou de cas de violence.







En avril 2016, l'Assemblée nationale a adopté une loi pénalisant les clients de prostituées.