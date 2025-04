Les troupes ukrainiennes déclarent avoir capturé un mercenaire sénégalais combattant pour la Russie

Sur la vidéo que BBC Afrique a consultée, on voit un homme noir, en uniforme militaire russe interrogé par des soldats ukrainiens. L'homme est visiblement fatigué et à court de force.

Selon l'armée ukrainienne, il avait prévu de quitter la Russie pour l'Allemagne, mais a été contraint de partir au front pour gagner de l'argent avant de pouvoir partir.



L'homme détenu par les troupes ukrainiennes a admis qu'avant sa capture, il craignait que les soldats ukrainiens ne lui tirent dessus. Or, ces derniers lui ont simplement ordonné de les suivre. Aucune pièce d'identité pouvant établir formellement la nationalité n'a été trouvée sur l'individu capturé.



Nous avons joint le ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et l'Ambassade d'Ukraine au Sénégal mais pour l'heure, ni les autorités sénégalaises ni les ukrainiens ne confirment officiellement l'identité et la nationalité de l'homme capturé.



Un examen médical a permis de constater que l'homme capturé par les soldats ukrainiens, a été légèrement blessé à la jambe. Il a bénéficié d'une assistance médicale et a été transféré pour être évacué de la zone de conflit.