Les voleurs de bétails ont encore Frappé dans le centre

Deux villages du centre ont été attaqués par des hommes armés, qui ont fait une victime et emporté plusieurs têtes de bétails.Ce dimanche 06 octobre 2019, dans la commune de Kassa, cercle de Douentza, deux villages Berda et Sogou ont été attaqués par des voleurs d’animaux lourdement armés.



Selon les témoins, les assaillants, qui seraient venus du côté de Bana, un autre village de cette localité, ont fait irruption dans les deux villages au même moment. Et au cours de leurs forfaitures, ils ont tué un homme du nom de Youssouf Guiré (Sogou) avant de partir avec de nombreuses têtes de bétails.



Il faut que les autorités trouvent une solution à ce problème le plus vite possible, sinon il est entrain rendre difficile l’existence aux personnes qui vivent encore dans ces zones. Surtout que les animaux dérobés au centre ont commencé à alimenter le marché de la capitale et cela peut même être une source de revenue pour les terroristes.



Puisqu’on dit que gouverné c’est prévoir, ne laissons donc pas le serpent grossir à nos pieds pour nous mordre mortellement après.