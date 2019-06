Lettre de Abdoul Mbaye à Macky: Mimi Touré réplique et demande des comptes sur les milliards de Habré

L'actuelle présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, n'a pas mis du temps à répondre à Abdoul Mbaye qui a adressé une lettre au président Macky Sall sur la gestion des ressources miniers. Elle demande des comptes à l'ancien PM sur les milliards F CFA de Habré.



"Question pour question, où sont passés les milliards de Hissein Habré? Dans sa dernière missive publique adressée au Président Macky Sall, Abdoul Mbaye tente une manœuvre grossière qu’il convient de dévoiler: il cherche désespérément à noyer le poisson quant à l’issue imminente de son procès pour faux et usage dans une affaire strictement privée qui n’a rien à voir avec l’Etat du Sénégal", a écrit Mimi Touré.



"Pour influencer la Justice et manipuler l’opinion, rien de mieux pour Abdoul Mbaye que de revenir sur une lettre ouverte écrite en... 2016! L’objectif recherché est de se victimiser à l’avance en se présentant comme un lanceur d’alerte persécuté",a-t-elle ajouté.



Mimi a rappelé que Abdoul Mbaye a contresigné les deux décrets 2012-296 et 2012-597 portant approbation du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’Hydrocarbures (CRPP) conclu entre l’Etat du Sénégal et les sociétés et PETROTIM Limited et PETROSEN, pour les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Cayar Offshore profond.



Abdoul Mbaye l’heureux Premier ministre d’alors n’a eu à relever ni violation de la loi, ni atteinte aux intérêts des sénégalais. Abdoul Mbaye l’opposant d’aujourd’hui nous dit tout le contraire, déclare la présidente du CESE.



"A quel Abdoul Mbaye faut-il finalement se fier? Question pour question: que l’ancien banquier Abdoul Mbaye édifie les dizaines de milliers de victimes de Hissein Habré qui demandent réparation sur ce qu’il est advenu des milliards que le dictateur tchadien lui a confiés", pose Aminata Touré.