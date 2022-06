Lettre de l'UE à Macky: Dr Abdourahmane Diouf ne croit pas au démenti du Palais

Le Dr Abdourahmane Diouf est revenu sur la "fameuse" lettre qu'aurait adressée l'Union Européenne à Macky Sall pour reporter les élections législatives. Une info de nos confrères Confidential Afrique que nous avons reprise hier mercredi et qui a fait sortir le Pôle de communication du Palais.



Selon le président du parti Awale, ils ont e vent d'ne lettre confidentielle écrite par une institution étrangère et le démenti d Palais les convainc pas. « (...) Nous avons eu une information confidentielle disant qu’il y a une institution internationale qui voudrait faire reporter les élections législatives. On a eu la cellule de communication de la présidence de la République qui a démenti. Ce qu’ils ont dit, nous ne croyons pas à cela. Nous n’avons pas dit que c’est l’UE qui a parlé, mais avec tout le respect, aucune institution international Asiatique, Européenne, Américaine ou autres ne peut avoir une quelconque forme d’ingérence dans la gestion du processus électorale au Sénégal et nous sommes fermes. Nous sommes totalement contre (…) ».