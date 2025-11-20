Lettre ouverte : Les droits des enfants ne se négocient pas. (Par Cheikh Oumar Ba, Représentant de l’IBCR au Sénégal)

Dakar, le 20 novembre 2025-En cette Journée mondiale de l’enfance le Bureau international des droits des enfants (IBCR) rappelle une évidence : les droits de l’enfant ne sont ni relatifs, ni optionnels. Ils sont universels et engagent tous les États, comme ici, au Sénégal.



Cela fait 36 ans que les enfants peuvent compter sur un texte international consacrant leurs droits. La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) des Nations unies est le traité international le plus ratifié à ce jour, 196 États sur 197 l’ayant ratifié. Pourtant, cette ratification porte en elle un étrange paradoxe : les droits de l’enfant restent loin d’être une réalité pour tous les enfants. Qui pourrait bien s’opposer à la concrétisation des droits de l’enfant ?



Trop souvent, les contextes politiques locaux, les normes sociales, les contraintes financières et matérielles ou les crises sont invoqués pour justifier une atteinte à ces droits. Pourtant, en s’engageant envers les droits de l’enfant, nous avons pris un engagement collectif de tout faire pour que ces droits s’incarnent quotidiennement pour tous les enfants. En ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant, puis, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE), nos États ont reconnu leur responsabilité de faire respecter ces droits pour tous les enfants, en tout temps, et pas seulement en période de paix ou de prospérité.

Il ne s’agit pas d’une question de bonne volonté ou d’application à la carte, mais d’obligations juridiques précises et contraignantes.



L’actualité récente nous fournit des exemples concrets de la négociation de ces droits par nos gouvernements au nom d’idéologie, de calculs politiques ou de pressions sociales. Et parce que chaque renoncement, chaque accroc à un droit fragilise la force et la portée de celui-ci, il appartient aux États de transformer leurs engagements en actes. Pour le Bureau international des droits des enfants (IBCR), cette constatation est encore plus pressante dans le contexte actuel d’érosion des droits humains. Il faut continuer à rappeler l’évidence : lorsque nos droits vacillent, ceux et celles dont la voix porte moins sont les premiers touchés. Au premier chef, les enfants.

Ainsi, malgré des avancées notables au Sénégal, il reste encore à renforcer le cadre national de protection de l’enfant.



L’IBCR se joint aux organisations de la société civile pour appeler à une augmentation de 3% des ressources publiques consacrées à la protection de l’enfant et à l’adoption rapide du Code de l’enfant, indispensable pour disposer d’un cadre juridique pleinement conforme aux normes internationales.



Un renforcement sensible du cadre de protection doit également passer par un alignement de la Stratégie nationale de protection de l’enfant sur la vision « Sénégal 2050 » et en dotant les Comités départementaux de protection de systèmes de données fiables et de mécanismes intégrés de prise en charge, afin d’améliorer la coordination et l’efficacité des actions auprès des enfants les plus vulnérables. Enfin, les cadres existants permettant une participation réelle et continue des enfants et des jeunes aux décisions qui les concernent doivent être redynamisés, et en premier lieu le Parlement national des enfants.



“Face à ces enjeux essentiels, nous croyons profondément que la formation et la participation des enfants sont des leviers décisifs pour bâtir un système de protection réellement respectueux de leurs droits, capable de prévenir et de répondre efficacement aux violences qu’ils subissent, en particulier les violences sexuelles et sexistes.



C’est dans cet esprit qu’a été conçu et mené le projet Xalé Sama Yité, porté par l’IBCR, aux côtés des institutions et de la société civile. Ensemble, nous avons co-construit des outils et des espaces qui appartiennent désormais à celles et ceux qui les feront vivre : les professionnels, les communautés, mais aussi les enfants eux-mêmes.



Ce projet a contribué à renforcer le pouvoir d’agir des enfants, filles et garçons, en leur donnant les moyens de connaître et revendiquer leurs droits, de se protéger et de participer activement à la vie sociale et citoyenne.” Cheikh Oumar Ba, Représentant de l’IBCR au Sénégal



À propos du Bureau international des droits des enfants (IBCR)

Organisation fondée en 1994, le Bureau international des droits des enfants (IBCR) s’engage pour « un monde dans lequel les droits de l’enfant sont une réalité », tels que définis par la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et la Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant (CADBE).



Son action vise à transformer la place des enfants dans nos sociétés, en particulier celle

des plus vulnérables, et à renforcer les systèmes de protection et de justice pour enfants dans une approche basée sur les droits, la participation et l’innovation.



Contact média

Cheikh Oumar Ba

Représentant pays - Sénégal

Bureau international des droits des enfants

c.oumarba@ibcr.