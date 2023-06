Lettre ouverte au Pr Ousmane Sonko. (Par NDIAYE Fossary Souané)

PROS, comme on aime fièrement vous appeler, je vous salue, Salam.

Je me nomme M.Fossary Souane Ndiaye, un citoyen lambda préoccupé par la situation actuelle de son pays.



QUAND IL Y A CONFUSION, C’EST AU LEADER QU’IL FAUT S’ADESSER ET NON AUX PETITS ESPRITS.

Président, je vous présente tout d'abord ma profonde compassion par rapport à toute l’injustice que vous subissez depuis fort longtemps. Soyez-en rassurés, TOUT le monde sait que dans cette histoire, c’est vous LE GRAND GAGNANT.



Président je vous écris parce que je sais que, c'est mon intime conviction, au moment où nous sommes, vous êtes la seule personne détentrice de la solution de l'heure. Oui! C’est ma conviction. Les gens qui nous dirigent, en commençant par macky sall lui-même, ne maîtrisent absolument rien. Et ils le savent bien.

Il ont perdu le contrôle depuis for longtemps mais ils continuent à pester dans leur orgueil.



SVP, SAUVEZ LE PAYS, PROS. ÉVITEZ-NOUS DE TOMBER DANS LE CHAOS.

Ousmane, le peuple vous écoute. Trouvez nous une solution, svp!

Ce pays que vous avez tout donné vous écoute. Oui, il faut oser le dire, « Waccoo nga ak nun » (vous avez joué votre partition). Mais nous vous demandons une dernière faveur: SAUVEZ NOUS, SAUVEZ VOTRE PROJET.



Président à mon humble avis, vous ne devez pas vous laisser emprisonnés. Tel que je vous connais (via les médias en tout cas), mon intuition me fait penser que vous allez subir la sentence en bon musulman. J’ai lu ça dans vos discours.

Mais au nom du votre peuple, au nom du projet, vous ne devez pas faire çà. Vous ne devez pas nous lâcher alors qu’on est si proche du but. Ce serait un vulgaire gâchis, Président.



Président, je vous suggère humblement de suivre les conseils de vos avocats. Écoutez les. Laissez-les faire leur travail en usant de toutes les voies de recours possibles. S'ils vous conseille de faire de telle sorte que l'affaire soit rejugée en votre présence, SVP faites-le, au nom des martyrs du projet. Ce serait encore une fois mettre tous les atouts de votre côté.



Pour l' amour que tu portes pour ce pays, au nom du projet mais surtout au nom de tes martyrs, vous devez être candidat aux prochaine élections. Sinon que vaudrait le projet ? RIEN !

Alors s’il y a une seule once d'espoirs qui vous reste pour sauver votre candidature, PRÉSIDENT, de grâce prenez-la.



Je suis sûr que vous pouvez être mon maître en séance islamique. Je suis ancien sanarois comme vous et je sais ce qui veut dire passer par le Daara Mouhsine Diop. Donc inutile de vous rappeler les enseignements que la religion nous dictent dans de pareilles situations.



Si notre Prophète Muhamad (saw) avait accepté de renoncer à son droit d'entrer à la Mecque lors du pacte de Hudeybiya, c'était pour rien d’autre que de PROTÉGER LE PROJET de l’Islam. Et vous êtes exactement dans la même situation. IL FAUT SAVOIR SAUVER LE PROJET.



Vous le savez et tout le monde le sait, il n'y a personne dans l’opposition actuelle qui peut faire face à ce petit macky sall. Eux-mêmes ils savent. Vous ne devez pas rater le tournant.



Donc je vous le demande encore une fois, AU NOM DU PEUPLE ET DU PROJET, VOUS NE POUVEZ PAS NE PAS ETRE CANDIDAT. SUIVEZ LES CONSEILS DE VOS AVOCATS.



Enfin, si vous avez la possibilité de parler, dites-leurs d'arrêter les manifestations et de rester à votre écoute jusqu'à nouvel ordre. Oui, nous n'écoutons que vos ordres, Président. Dis leurs d'arrêter le temps de trouver les moyens pour sauver le projet.



Qu'ALLAH vous protège ainsi que votre famille qui a aussi tant souffert. Elle a tout mon respect.

Qu'ALLAH sauve le Sénégal et fasse la miséricorde à nos défunts.



Par Fossary Souane Ndiaye, citoyen!