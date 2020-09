Lettre ouverte du collectif des enseignants vacataires de l’Université Alioune Diop de Bambey au nouveau Recteur; Pr Mahy Diaw

Au Professeur MAHY DIAW, Recteur de

l’Université Alioune DIOP de Bambey





Objet : lettre ouverte au Recteur





Monsieur le Recteur,



Tout d’abord, le collectif des enseignants vacataires de l’UADB vous adresse ses sincères félicitations pour votre nomination en tant que Recteur de l’Université Alioune Diop et vous souhaite ses meilleurs vœux de pleins succès pour cette noble mission. En fait, nous sommes une structure regroupant enseignants, professionnels, experts, docteurs et doctorants, en d’autres termes des pères, mères et soutiens de famille qui ne ménagent aucun effort pour accomplir sans failles la mission de formateurs et d’encadreurs. Cependant, la vacation à l’UADB n’est pas chose aisée car le paiement des heures effectuées est loin d’être régulier dans la mesure où les vacataires attendent des mois, voire une année sans percevoir.



Pour rappel, le 05 juin 2020 nous avions adressé une lettre ouverte au Directeur de l'Institut de Formation Ouverte et à Distance (IFOAD) et aux chefs de département de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB), toujours sans réponses, réclamant ainsi le paiement intégral des heures de vacation déjà effectuées. Trois (3) mois après l'introduction de celle-ci, nous courons majoritairement sur ce qui nous revient de droit.



En tant qu’enseignants vacataires de cette université depuis de nombreuses années, nous avons été moralement touchés et indignés par le paiement partiel et ciblé d’une faible partie de nos indemnités au moment des préparatifs de la fête de Tabaski où nous en avions le plus besoin. Et pour cause, en cette période de crise économique et sanitaire, toutes les universités publiques du Sénégal ont payé intégralement leurs vacataires.



Par conséquent, les enseignants vacataires de l’UADB demandent, à l’unanimité, le paiement intégral, dans les plus brefs délais, des heures de vacation du premier semestre déjà effectuées ainsi que tous les arriérés. Nous réclamons également la sécurisation des indemnités, autrement dit, que les paiements soient effectifs un (1) mois après chaque semestre aussi bien dans les Unités de Formation et de Recherche qu’à l’IFOAD.



Sous ce rapport, après plusieurs rencontres en ligne et une pétition qui a été signée par cent trente-sept (137) de nos collègues enseignants vacataires, nous avons décidé de ne pas reprendre les cours, ce mardi 1er septembre 2020, si tous les points ci-dessus ne sont pas satisfaits.



Tout en espérant vous rencontrer incessamment pour discuter de l’amélioration des conditions de travail plus dignes des vacataires, des modalités d’une meilleure collaboration, la fin définitive des retards dans les paiements et du manque d’information notamment dans le volet pédagogique, nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, à l'expression de nos salutations les plus respectueuses.





Le collectif des Enseignants Vacataires de l’UADB