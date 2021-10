Levée de l'immunité parlementaire des députés faussaires : la Commission ad hoc constituée mercredi

La procédure pour la levée de leur immunité parlementaire des députés Boubacar Williemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, est enclenchée. Les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l’Assemblée sont convoqués en réunion ce mercredi à 10 heures, a-t-on appris d'une note de la présidente de ladite commission, Dieh Mandiaye Ba.



Les travaux ont démarré ce lundi matin, à l’hémicycle par la Commission des lois aux fins d’entendre les députés incriminés dans le cadre de l’affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas.





De même, les élus du peuple sont également convoqués en séance plénière, le vendredi 22 octobre.