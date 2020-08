Liban : l'ONU prolonge d'un an sa mission de paix, mais réduit ses effectifs sur place

La Finul prolongée d'un an. L'organisation des Nations unies (ONU) a renouvelé, vendredi 29 août, sa mission de paix au Liban (Finul), en réduisant ses effectifs autorisés et en réclamant au pays du Cèdre un accès aux tunnels sous la Ligne bleue séparant ce pays d'Israël.



La résolution, rédigée par la France, a été adoptée par le Conseil de sécurité à l'unanimité de ses 15 membres, selon des diplomates. "Reconnaissant que la Finul a appliqué avec succès son mandat depuis 2006, permettant un maintien de la paix et de la sécurité depuis lors", le Conseil "décide une réduction du plafond des effectifs de 15 000 militaires à 13 000", indique la résolution.



"Élaborer un plan détaillé, avec des échéances et des modalités spécifiques"



Dans les faits, cette décision ne change pas grand-chose. En effet, les effectifs actuels de la Finul avoisinent les 10 500 Casques bleus, indique à l'AFP un diplomate sous couvert d'anonymat.



Par ailleurs, le texte "appelle le gouvernement du Liban à faciliter un accès rapide et complet de la Finul aux sites sur lesquels la force veut enquêter, y compris tous les endroits au nord de la Ligne bleue liés à la découverte de tunnels" en 2019 permettant des incursions armées en Israël.



Soutenant Israël, qui a accusé la Finul de "partialité" et "d'inefficacité", les États-Unis militaient depuis le début de l'été en faveur d'une réduction des effectifs de la Finul et d'un accès aux tunnels dont la construction est attribuée au mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, très influent dans le sud du Liban.



La résolution demande en outre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "d'élaborer un plan détaillé, avec des échéances et des modalités spécifiques", en coordination avec le Liban et les pays contributeurs de troupes, pour mettre en oeuvre ses recommandations de juin visant à améliorer les performances de la Finul. Dans un rapport, il avait alors préconisé une force "plus agile et plus mobile".



Le Conseil de sécurité demande à Antonio Guterres de lui présenter les premiers éléments de son plan dans les 60 jours.



Présente au Liban depuis 1978, la Finul, composée en grande partie de contingents européens, surveille, depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, la frontière libano-israélienne en veillant à prévenir un nouveau conflit entre ces deux parties.