Liban: la défense civile dit avoir retrouvé 23 corps dans des villes frontalières après le retrait israélien

La défense civile libanaise a annoncé avoir récupéré 23 corps dans plusieurs villes frontalières mardi 18 février, après le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban, en vertu du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. « Les équipes spécialisées ont réussi aujourd'hui (...) à récupérer 14 corps à Mais al-Jabal, trois à Markaba et trois à Kfar Kila, en plus de trois autres à Odaisseh », a indiqué la défense civile dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Ani.