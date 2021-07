Liban: le Premier ministre désigné Saad Hariri jette l'éponge

Le Premier ministre désigné au Liban Saad Hariri a annoncé ce jeudi 15 juillet qu'il renonçait à former un gouvernement près de neuf mois après avoir été nommé et au moment où le pays est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire.



Saad Hariri avait été désigné Premier ministre en octobre 2020 mais n'a pas réussi à former une équipe censée lancer des réformes indispensables pour débloquer notamment des aides internationales cruciales.