Libération du militaire sénégalais : le Mfdc salue le rôle de Serigne Mountakha Mbacké et Aly Ngouille Ndiaye

Le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) a annoncé la libération du Médecin-lieutenant de l'armée sénégalaise, capturé lors des affrontements survenus à Djignaki, dans le département de Bignona, dans la nuit du 5 novembre. Selon un communiqué signé par son Chef d'état-major, Mamady Coly, le mouvement indique que cette libération a été effectuée sans aucune contrepartie. L'officier a été remis à un représentant du Comité International de la Croix-Rouge (CICR).



Le MFDC a tenu à saluer le rôle déterminant de plusieurs médiateurs dans la résolution de cette crise. Le mouvement a exprimé sa gratitude envers Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, dont l'implication personnelle est présentée comme ayant été cruciale. Aussi, il a salué le rôle joué par l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, cité comme un facilitateur clé dans les échanges ayant conduit à la libération de l'officier le 11 novembre.



Le communiqué salue également l'assistance du CICR et des "femmes du bois sacré", régulièrement sollicitées en période de tension dans la région.



Au-delà de cet épisode, le MFDC en profite pour lancer un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le mouvement affirme avoir déjà saisi le chef de l'État pour lui demander de désigner officiellement Aly Ngouille Ndiaye comme facilitateur, dans le but de relancer rapidement les négociations en vue d'une paix durable en Casamance.