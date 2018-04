Libéré, Thierno Bocoum déplore sa "prise d'otage" par l'Etat

Arrêté hier, Thierno Bocoum a été finalement libéré après une nuit passée au Commissariat central de Dakar. Et à sa sortie, le leader du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) s'est désolé de cette arrestation qu'il considère comme une prise d'otage organisée par le pouvoir en place.



​Libéré en compagnie d'El Hadj Malick Gackou, chef de file du Grand parti, l'ancien chargé de communication du parti Rewmi a informé: "Nous avons été libérés au petit matin après plus de 21h de prise d’otage".

​

​M. Bocoum avait été arrêté jeudi à l'Avenue Ponty alors qu'il se rendait à la Place Soweto pour participer au rassemblement auquel avait appelé l'opposition afin de dénoncer le projet de loi portant révision de la Constitution. Lequel projet est désormais devenu une loi après son adoption par 120 députés, en l'absence de l'opposition et des non-alignés.