Liberté provisoire humanitaire : le rappeur Doff Ndèye a assisté au deuil de sa mère à Dakar

L’appel lancé récemment par l’ONG islamique JAMRA, par la voix de son vice-président Mame Makhtar Guèye, en faveur d’une liberté provisoire humanitaire pour le rappeur Alassane Diallo alias Doff Ndèye, afin qu’il puisse assister au deuil de sa mère Awa Guèye, décédée le 4 septembre dernier, a finalement été entendu.



L’artiste a pu rejoindre son domicile familial à Dakar pour participer aux prières et moments de recueillement, sous la surveillance rapprochée des agents de l’administration pénitentiaire.



Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit le rappeur entouré de proches, profitant de cette occasion pour rendre hommage à sa défunte mère. Ses soutiens ont saisi ce moment pour renouveler leur appel à la clémence de la justice.



Pour rappel, Doff Ndèye est incarcéré depuis le 24 juin 2024 à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Kaolack pour détention illégale d’arme et tentative de meurtre sur la personne de B. Faye.