Liberté provisoire pour Cheikh Bara Ndiaye (avocat)

Le chroniqueur de Walf Tv, Cheikh Bara Ndiaye a bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, selon Me Moussa Sarr, contacté par PressAfrik.



« Les 3 conditions du contrôle judiciaire sont : 1- émerger une fois par mois ; 2- s'abstenir de parler du dossier : 3 - interdiction de sortir du territoire sans autorisation », précise la robe noire. Le chroniqueur et marabout sera libéré d'un moment à l'autre.



Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye a mis fin à sa diète récemment sur recommandation de Serigne Mountakha Mbacké.



Il était poursuivi « pour atteinte à la sûreté de l’État, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes ».