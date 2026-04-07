"Libres et en chemin ‌vers le ​territoire français": Cécile Kohler et Jacques Paris libérés par l'Iran

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, libérés de détention en novembre par le pouvoir iranien et assignés à l'ambassade de France à Téhéran, "sont libres et en chemin ‌vers le ​territoire français", a annoncé, mardi 7 avril, le président ​Emmanuel Macron ​sur ​X.



"C'est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles. Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services de l'État et aux citoyens qui se sont mobilisés sans relâche et ont ainsi contribué à leur retour", a ajouté le président français sur le réseau X.



Selon l'entourage du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, les deux ex-détenus ont quitté l'Iran mardi "à l'aube" avec l'ambassadeur de France en Iran et sous convoi diplomatique, et "sont actuellement en Azerbaïdjan".



Le Quai d'Orsay est en train d'organiser leur retour en France depuis l'Azerbaïdjan.



Ils sont "définitivement LIBRES!", a déclaré le ministre sur X. "Au téléphone il y a quelques instants, ils m'ont exprimé leur émotion et leur joie de retrouver bientôt leur pays et leurs proches", a-t-il ajouté.



Professeure de lettres de 41 ans et enseignant retraité de 72 ans, Cécile Kohler et Jacques Paris ont été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran.



Ils avaient été condamnés en octobre 2025 à respectivement à 20 et 17 ans de prison, notamment pour espionnage avant d'être remis en liberté le 4 novembre dernier mais avec l'interdiction de quitter la République islamique iranienne.



Les diplomates ont travaillé sans relâche pour obtenir leur libération, dans un contexte rendu encore plus difficile par la guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février.



