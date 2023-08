Libye: le bilan des combats à Tripoli entre deux groupes armés s'alourdit à 55 morts et 146 blessés

De violents combats en Libye ont opposé les 14 et 15 août 2023 deux milices, la Brigade 444 et la Force al-Radaa, et fait au moins 55 morts et 146 blessés en banlieue de Tripoli, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par le porte-parole du Centre médical d'urgence, à la chaîne libyenne Libya al-Ahrar. Ce 16 août un calme précaire semble régner sur la capitale libyenne.



Selon une source médicale, 234 familles ont par ailleurs pu être secourues et extraites de zones de combats au sud de Tripoli, ainsi que plusieurs dizaines de médecins ou infirmiers étrangers, bloqués.