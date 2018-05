Libye: le maréchal Haftar lance l’assaut sur Derna

Derna est assiégée depuis des mois. Le maréchal Haftar assure avoir tenté de discuter, mais, selon lui, ces efforts de paix sont aujourd'hui dans l'impasse. Ce sera donc la guerre.



Quatre ans exactement après avoir lancé sa conquête de l'est, son offensive contre les différentes milices qui occupaient la région, le maréchal veut donner le coup de grâce et s'emparer de la dernière ville qui échappe encore à son contrôle dans l'est de la Libye. Derna, donc, aux mains de groupes proches d’Al-Qaïda depuis trois ans.



Le maréchal Haftar a annoncé le lancement de l'opération devant ses troupes, l'autoproclamée Armée nationale libyenne. Des milliers de soldats étaient rassemblés ce lundi pour un défilé militaire à Benghazi sous les yeux de leur chef.



Le maréchal Haftar qui semble plutôt en forme, à en croire les images diffusées par les médias libyens. Debout en tout cas, en uniforme et marchant sans aide. Une image loin des rumeurs qui le disaient très affaibli ou même mort il y a encore quelques semaines, après un accident vasculaire cérébral et une longue hospitalisation en France.