Licenciement massif dans la fonction publique : le PIT exige l'arrêt immédiat des mesures et un plan social de soutien

Depuis plusieurs mois, le gouvernement actuel mène une campagne de déflation dans les secteurs publics et parapublics, perçant ainsi un profond fossé avec les engagements pris lors de sa campagne. Selon le PIT, cette opération représente un bouleversement inédit dans l’histoire du Sénégal et constitue une violation flagrante du Code du Travail et de la Loi 61-33. Contrairement à la politique d’ajustement structurel des années 1980, qui se faisait dans un contexte économique particulier, ces licenciements massifs se déroulent aujourd’hui dans une atmosphère de "haine et d’adversité politique", une situation que le PIT dénonce avec force.



Le parti met particulièrement en relief la situation des jeunes recrutés sous le programme « XEYU NDAW YI » lancé par l’ancien régime pour lutter contre le chômage. Ces jeunes, aujourd’hui licenciés en masse, sont accusés par le gouvernement d’être des "clients politiques". Le PIT déplore que, dans le secteur privé également, certaines entreprises profitent de cette situation pour licencier abusivement des centaines de travailleurs.



Pour le PIT, ces licenciements massifs sont loin d’être une simple mesure économique. Ils entraînent des « drames sociaux indicibles » pour des milliers de familles, déjà fragilisées par une économie en crise et une vie chère. "Dans ce contexte de marasme économique, où les conditions de vie se dégradent de manière alarmante, la responsabilité du gouvernement actuel est pleinement engagée", estime le PIT. "Le gouvernement, élu sur la promesse de lutter contre le chômage, semble au contraire l’aggraver", ce qui est inacceptable aux yeux du parti.



Le PIT dénonce également la gestion économique du gouvernement actuel, qu'il juge "incompétent et inefficace". Selon le parti, le pays est aujourd’hui plongé dans une crise financière, économique et sociale, en grande partie due à des erreurs de gestion et à un retour à des politiques d’ajustement structurel similaires à celles qui ont durement frappé le Sénégal dans le passé. Ce retour en arrière, selon le PIT est marqué par une dégradation des indicateurs économiques, la chute de la production, et une crise de la dette publique qui devient chaque jour plus préoccupante.



Face à cette situation, le PIT appelle à des mesures fortes et courageuses pour sortir de la crise actuelle, sans pour autant remettre en cause les acquis des travailleurs et leurs libertés fondamentales. Il exhorte également les organisations syndicales, actuellement en négociation avec le gouvernement, à rester fermes dans leur défense des acquis sociaux et à exiger un apurement complet de la dette intérieure, estimée à plus de 3 000 milliards de francs. Une telle mesure est, selon le PIT, essentielle pour relancer le secteur privé et créer des emplois décents.