Liga : Gérone de nouveau leader après son succès à Villarreal, Bilbao bute sur Getafe

Les semaines s’enchaînent mais restent placées sous le signe de la réussite pour Gérone. Invaincu depuis le début de saison en championnat (5 victoires, 1 match nul), le club catalan a confirmé sa période faste du moment ce mercredi soir. En déplacement à Villarreal, les joueurs de Michel ont en effet décroché un nouveau succès, le sixième de suite.



L’Ukrainien Dovbyk (56e) a dans un premier temps répondu à Dani Parejo, buteur sur penalty (49e), avant que le défenseur prêté par le Barça, Eric Garcia, ne parachève la victoire des siens (61e).



Avec ce succès, Gérone récupère son trône de leader, au préjudice du Barça, tenu en échec la veille par Majorque (2-2). Villarreal ne décolle toujours pas et reste englué à sa 14e position.



Plus au nord, Bilbao recevait de son côté Getafe. Si le club basque a été tenu en échec en fin de rencontre après l’égalisation de Latasa (2-2, 83e), il étire tout de même sa série d’invincibilité. Cela fait désormais six matches que Bilbao n’a plus été vaincu.



A noter les buts de l’ancien Parisien Yuri Berchiche (6e), et d’Iñaki Williams, auteur de trois buts sur les trois derniers matches. Avec ce point, l’Athletic conserve sa quatrième place au classement. Getafe est 10e.



