Liga:: Hazard et Benzema portent le Real !

Bousculé, le Real Madrid s'accroche à sa première place en Liga. Opposé à son dauphin Grenade (4-2) ce samedi, pour le compte de la 8e journée du championnat espagnol, le club merengue a imposé sa loi à domicile, grâce notamment à but d'Eden Hazard. Avec Aréola dans les cages, les hommes de Zinédine Zidane prenaient rapidement l'avantage par l'incontournable Benzema (2e), avant de creuser l'écart juste avant la pause par Hazard (45e+1), qui d'un subtil piqué , ouvrait enfin son compteur avec la Maison Blanche. Malgré la sortie prématurée de Kroos, visiblement blessé, les Madrilènes enchaînaient et l'entrant Modric (61e) allait inscrire un 3e but, d'une lourde frappe, aussi belle qu'imparable. Le plus dur semblait fait... ou pas. Puisqu'Aréola allait remettre Grenade dans la partie, en provoquant un pénalty gag suite à une conduite de balle hasardeuse. Machis (69e) transformait la sentence, avant que Duarte (77e) ne marque à son tour. Toutefois, la bande à Zidane a finalement tenu et marquait même un 4e but par J. Rodriguez (90+2e) en fin de rencontre. Avec 18 points en 8 matchs, les Galactiques confortent leur place de leaders.