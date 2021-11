Liga : l'Atlético de Madrid s'impose sur le fil face à Osasuna

Suite de la quatorzième journée de Liga ce samedi, avec le déplacement d'Osasuna (8e, 19 pts) sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (4e, 23 pts). Des Colchoneros invaincus depuis six rencontres en championnat et qui avaient l'occasion de revenir à deux points de Séville, accroché par Alavés un peu plus tôt (2-2). Les Gorritxoak restaient quant à eux sur deux défaites consécutives face à Séville (2-0) et la Real Sociedad (0-2). Malgré plusieurs occasions, les deux équipes se quittaient dos à dos à l'issue de la première période.



Au retour des vestiaires, Griezmann voyait son but refusé pour une position de hors-jeu de Correa au départ de l'action (56e). La rencontre se poursuivait sans qu'aucune des deux formations ne parvienne à prendre l'avantage. Il fallait attendre les toutes dernières minutes du match pour voir les Rojiblancos passer devant au score. Felipe coupait au premier poteau un corner frappé par Carrasco, profitant également de la mauvaise sortie d'Herrera (1-0, 87e) et offrait la victoire aux Colchoneros. Lors de la prochaine journée, l'Atlético de Madrid ira à Cadix, Osasuna recevra Elche.