Liga: l’Espanyol vire aussi son entraîneur

Les limogeages s’enchaînent en Espagne. Quelques minutes après l’annonce du départ de José Rojo "Pacheta" du banc du Real Valladolid, après la gifle contre le Real Madrid de Karim Benzema (6-0), c’est au tour du RCD Espanyol d’officialiser le renvoi de son coach principal, Diego Martínez. Le technicien espagnol, arrivé l’été dernier (9 victoires, 9 nuls et 13 défaites en 31 matchs), n’aura pas survécu à la mauvaise série du club catalan (4 défaites de rang), qui pointe à la 17e place de Liga après son nouveau revers essuyé à Girona (1-2), samedi.





« Les résultats sportifs ont conduit notre organisation à prendre cette décision dans le seul et clair objectif d’assurer la continuité dans la catégorie la plus élevée. Le Club, par l’intermédiaire de son Président et de son Conseil d’administration, tient à remercier le travail et l’engagement de l’entraîneur et de son staff depuis qu’il a repris la direction de l’équipe première, et lui souhaite bonne chance et réussite dans ses défis futurs professionnels. Le RCD Espanyol informera prochainement sur le nouvel entraîneur de l’équipe première », indique le communiqué de l’Espanyol parcouru par Footmercato.