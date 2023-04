Liga : le Real Madrid tranquille face au Celta de Vigo grâce à Marco Asensio

Le Real Madrid n’a pas eu à forcer son talent pour battre le Celta de Vigo (2-0), ce samedi soir, dans le cadre de la 30e journée de Liga. Marco Asensio, buteur puis passeur, a été décisif.



La force tranquille. Ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de la Liga, le Real Madrid s’est tranquillement imposé face au Celta de Vigo (2-0), au terme d’une rencontre globalement peu emballée et peu emballante au Santiago-Bernabéu. Privé de Mendy et Alaba, blessés, Carlo Ancelotti avait décidé de laisser ses cadres Kroos, Modric, Rodrygo ou encore Carvajal sur le banc au coup d’envoi et d’aligner Camavinga en tant que latéral gauche, ainsi que Tchouameni aux côtés de Valverde et Ceballos dans l’entrejeu derrière le trio offensif Asensio-Benzema-Vinicius.



Les spectateurs présents dans l’enceinte madrilène ont eu la malchance d’assister à une entame de match très timide et relativement terne de la part des 22 acteurs, donnant clairement le ton de cette soirée dans le championnat espagnol, à l’instar de cette première tentative lointaine de Benzema complètement loupée (21e). Si le Français a ensuite été imité par Ceballos (25e), les Merengues s’en sont remis à Asensio pour à la fois débloquer cette rencontre et en sceller le sort.



À la conclusion d’une belle action initiée par Camavinga, Vinicius Jr, lancé dans la profondeur par Ceballos, a centré en retrait pour que l’Espagnol inscrive son 11e but de la saison en championnat (1-0, 42e). Dès le retour des vestiaires, Asensio s’est mué en passeur décisif quand son corner rentrant a trouvé la tête puissante de Militão (2-0, 48e). Histoire de permettre au Real de vivre une soirée encore plus calme dans son jardin. Benzema aurait pu participer à la fête si Villar n’avait pas été sur sa trajectoire, à bout portant, après un nouveau bon travail de Vinicius (61e).



Le Celta, qui restait sur 3 matchs sans victoire en Liga avant ce match contre la Casa Blanca, n’a pas non plus proposé grand-chose pour contrarier les champions d’Europe en titre, à l’image de son leader Aspas. L’attaquant international espagnol, peu inspiré, a certes buté sur un Courtois impérial (77e). Mais ce fut trop léger pour espérer quoique ce soit d’autre. Le Real Madrid enchaîne ainsi un deuxième succès de suite (sans encaisser de but) en championnat et revient provisoirement à 8 points du leader, le FC Barcelone. Les Célticos restent, eux, douzièmes de Liga.