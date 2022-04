Ligue 1 (18ème j) : Casa Sports en danger à Saint-Louis, choc Génération Foot / AS Pikine

Le Casa Sports a retrouvé son fauteuil de leader après 7 journées en battant et détrônant Génération Foot (1-0, 17ème journée). Mais, le leader aura un déplacement périlleux pour affronter une Linguère revancharde (Victoire de Casa à l’aller 1-0), très difficile à manœuvrer à domicile, en quête d’un second succès consécutif.

Les Ziguinchorois sont en danger à Mawade Wade où les Saint-Louisiens ont perdu un seul match, gagné 4 et concédé 3 nuls.



AS Pikine, en quête d’un succès à Déni

Génération Foot veut renouer avec le succès à domicile, alors que les Pikinois cherchent à décrocher une première victoire à Déni et une deuxième consécutive, pour consolider leur 3ème place.



Selon « Stades », sur 8 matchs disputés à Déni cette saison, GF a décroché 5 victoires, concédé 1 défaite et 2 matchs nuls et vierges contre Dakar-Sacré Cœur et Linguère.

L’AS Pikine, sans son excellent portier Landing Badji suspendu, est en danger à Déni, où elle ne s’est jamais imposée. Génération Foot et AS Pikine se sont croisées à sept reprises en Ligue 1, avec 3 victoires Pikinoises, 1 nul pour GF et 3 nuls.



Mbour PC / Diambars, derby mbourois

Du côté de la Petite Côte, Diambars (6ème, 24 pts) et la lanterne rouge Mbour PC (14ème, 14 pts) s’affrontent dans un derby mbourois. L’académie de Saly ira chercher une 3ème victoire consécutive sur les Pélicans, qui restent sur 5 défaites consécutives et deux nuls. A l’aller, les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0).