Ligue 1 – 6ème journée : Le Casa Sports conforte son fauteuil, TFC surclasse GFC

Le Casa Sports s’emble se plaire dans le moelleux fauteuil de leader de la L1. Ce dimanche, lors de la 6ème journée, les Ziguinchorois ont accueilli et battu le CNEPS Excellence et passeront une deuxième semaine de rang en tête du classement. Le seul poursuivant immédiat du Casa Sports à avoir réussi sa sortie, Teungueth FC est allé remporter brillamment le Grand derby de la banlieue dakaroise en dictant sa loi au Guédiawaye FC (3 – 0). Une victoire convaincante qui permet aux Rufisquois de garder le contact avec le leader (11 points contre 12).



Autres grands bénéficiaires de cette 6ème journée, le Jaraaf nouveau 3ème et la Linguère 4ème qui se sont respectivement imposés devant Diambars (2 – 0) et face à l’AS Pikine (2 – 1). L’US Gorée net vainqueur en déplacement (4 -1) de Mbour PC fait également un bond au tableau. Génération Foot de son côté a enfoncé l’AS Douanes avant-dernière qui ne devance que le Ndiambour encore battu, cette fois par le Dakar Sacré-Cœur.

Les résultats 6 ème journée :



Génération Foot – AS Douanes 1 – 0



Dakar Sacré-Cœur – Ndiambour 2 – 0



Casa Sports – CNEPS Excellence 1 – 0



Jaraaf – Diambars 2 – 0



Mbour PC – Gorée 1 – 4



Guédiawaye FC – Teungueth FC 0 – 3



Linguère – AS Pikine 2 – 1