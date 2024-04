Ligue 1 : AS Pikine renoue avec le succès, Jamono Fatick freine Guédiawaye FC

Jamono Fatick et Guédiawaye FC se sont quittés sur un score nul et vierge ce samedi pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Après quatre journées sans succès et le moindre but inscrit, l’AS Pikine a renoué avec la victoire à domicile (1-0) face à l’US Gorée.



Après quatre succès de suite, Guédiawaye FC a connu un coup de frein. Les hommes d’Ansou Diadhiou ont été tenus en échec ce samedi par Jamono Fatick au stade Massène Sène (0-0).

Avec ce nul, Guédiawaye FC (3e, 32 pts) rate l’occasion de mettre la pression sur le leader Teungueth FC (34 pts).



Jamono Fatick marque un point important dans sa quête de maintien dans l’élite cette saison. Avec ce match nul, les Fatickois (12es, 16 pts) quittent provisoirement la zone rouge.



L’AS Pikine met fin à une série de quatre matchs sans gagner ni marquer. Les Pikinois ont attendu la 19e journée pour retrouver le chemin des filets (1-0).

Grâce à un coup franc direct de Mignane Diouf, AS Pikine bat US Gorée.



Avec cette sixième victoire décrochée à domicile devant le club insulaire, l’AS Pikine (29 pts) vire à la quatrième place.



Pour sa part, l’US Gorée (27 pts), chute provisoirement à la 5e place au classement, en attendant les entrées en lice, ce dimanche, de Dakar Sacré-Cœur (6e, 24 pts) et Sonacos (7e, 24 pts) qui rendent visite, respectivement au stade de Mbour et au Casa Sports.





Programme de la 19e journée de la Ligue 1 :





Samedi 6 avril 2024



Stade Ngalandou Diouf



16h30 : Teungueth FC / Diambars



Stade Masséne Sène



Jamono Fatick / Guédiawaye FC 0-0



Stade Alassane Djigo



16h30 : AS Pikine /US Gorée 1-0



Dimanche 7 avril



Stade municipal de Ngor



16h30 : US Ouakam / Linguère



Stade Caroline Faye



16h30 : Stade de Mbour / Dakar Sacré Cœur



Stade Lat Dior



16h30 : Génération Foot / Jaraaf



Stade municipal de Kolda



16h30 : Casa Sport / Sonacos