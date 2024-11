Ligue 1 : AS Pikine signe son premier succès, le Jaraaf cale, Teungueth FC toujours leader

L’AS Pikine, Guédiawaye FC et l’US Gorée se sont imposés dimanche dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Le Jaraaf a été tenu en échec par l’AJEL de Rufisque. Teungueth FC (10 pts) demeure leader de la Ligue 1.



L’AS Pikine (5 pts), après deux nuls consécutifs et une défaite, signe sa première victoire à domicile (1-0) face au promu Oslo FA (12e, 4 pts). Grâce à cette victoire, les Pikinois remontent à la 10e place.



Le Jaraaf a raté le coche pour revenir à hauteur de Teungueth FC (1er, 10 pts). Les Médinois ont été tenus en échec (1-1) par le promu AJEL de Rufisque. Avec ce résultat, le Jaraaf (2e, 8 pts) cale à la deuxième place alors qu’AJEL chute au 6e rang.



L’US Gorée s’est également imposée face au désormais premier relégable Sonacos (1-0). Le club insulaire est sur le podium derrière Teungeuth et le Jaraaf de Dakar. Génération Foot (8e) et Guédiawaye FC (9e) ont partagé les points (1-1).



Samedi, Teungueth FC a renforcé sa position de leader en s'imposant 2-1 face à la Linguère au stade Ngalandou Diouf, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Ce succès marque la quatrième victoire consécutive pour le champion en titre, qui mène désormais seul le classement avec dix points, tandis que la Linguère se trouve en zone de relégation.



Dakar Sacré Cœur, quant à lui, continue sa série sans victoire depuis la première journée après un match nul (0-0) contre Casa Sports, qui connaît également un début de saison difficile avec seulement deux points sur douze possibles.



Wally Daan s'est imposé 1-0 face à Jamono Fatick et monte provisoirement à la troisième place du classement avec sept points.