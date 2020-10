Ligue 1: Boulaye Dia réalise un triplé et rejoint Niane et Mbappé à la tête du classement des buteurs

L’attaquant sénégalais Boulaye Dia a rejoint son compatriote blessé Ibrahima Niane et le Parisien Kylian Mbappé à la tête du classement des buteurs de Ligue 1, après son triplé de cet après-midi sur la pelouse de Montpellier. Il a permis à Reims de s’imposer à l’extérieur (0-4) et de remporter sa première victoire de la saison. Dia a inscrit 6 buts depuis le début du championnat.



Habib Diallo inscrit son 2e but avec Strasbourg

L’autre jeune buteur des « Lions », Habib Diallo n’a pas eu besoin de temps pour s’adapter à ses nouvelles couleurs. Après avoir inscrit son premier but le week-end dernier avec Strasbourg face à Lyon, il a récidivé ce dimanche sur la pelouse de Brest. L’ancien pensionnaire de Génération Foot a ouvert le score pour les Alsaciens qui se sont finalement imposés 3 à 0.