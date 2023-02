Ligue 1 : Casa Sports champion à mi-parcours, GFC domine Diambars et prend la 2ème place

Le Casa Sports est champion de la phase aller en Ligue 1, avec 7 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Les Ziguinchorois, qui ont été tenus en échec (1-1) par les Gabelous, succèdent à Génération Foot, champion à mi-parcours de la défunte saison.



Cependant, ce titre de champion à mi-parcours remporté par le Casa Sports est rendu possible par Guédiawaye FC (2ème, 24 pts +9) qui a battu (2-0) à domicile Diambars (3ème, 24 pts +7).



Pour sa part, le Teungueth FC est allé battre la Sonacos (1-2). Avec cette deuxième victoire de suite, TFC (20 pts) devient 4ème au classement. De son côté, Sonacos (8ème, 16 pts) essuie sa deuxième défaite consécutive, la première à domicile.



Au stade Caroline Faye, le Stade de Mbour (9ème, 16 pts), a battu le Jaraaf (1-0). L’équipe de la Médina occupe la 5ème place et compte 18 pts. Le match entre Dakar Sacré Cœur et US Gorée s’est soldé sur un score nul (0-0).