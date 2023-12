Ligue 1 : Dakar Sacré-Cœur devient leader du championnat, la Linguère surprend Diambars

Le Jaraaf rate l’occasion de prendre la première du championnat. Les Médinois ont été tenus en échec par le Stade de Mbour (2-2) match comptant la 10e journée de Ligue 1. Le Jaraaf (16 pts) occupe toujours la 3e place.



Stade de Mbour arrache un point sur la pelouse de Iba Mar Diop. Les Rouge et blanc (10 pts) remontent à la 8e place.



Meme score au Stade Alassane Djigo. Le match entre Dakar Sacré-Cœur et Guédiawaye FC s’est soldé sur un score nul (1-1). DSC (18 pts) devient leader provisoire en attendant Teugueth FC (2e, 17 pts) qui joue le mercredi 3 janvier 2024, la 10e journée décalée du championnat.



Au stade Lat Dior de Thiès, la Linguère de Saint-Louis a battu Diambars FC (2-1).







Programme 10e journée





Samedi 30 décembre 2023



Stade Lat Dior



16 h 30 : Diambars / Linguère 2-1



Stade Iba Mar Diop



Jaraaf/ Stade de Mbour 1-1



Stade Alassane Djigo



Dakar Sacré Cœur / Guédiawaye FC 1-1





Dimanche 31 décembre



Stade Iba Mar Diop



16 h 30: US Gorée / US Ouakam



Stade Lat Dior



16 h 30: Sonacos/ Jamono Fatick



Stade Alassane Djigo



16 h 30: AS Pikine / Generation Foot





Mercredi 3 janvier 2024



16h 30 Casa Sports/ Teungueth FC