Ligue 1 : Gorée consolide sa place de leader, la Linguère se sépare de son entraîneur

Le leader Gorée (26 points) continue de consolider sa position en tête du classement après avoir battu le tenant du titre, Teungueth FC (13 points), ce samedi 11 janvier 2025, au stade Djagaly Bagayoko. Le choc de la 11e journée de Ligue 1 s’est soldé par une victoire 1-0, grâce à un but du capitaine Ousmane Mbengue.



L’US Ouakam a également brillé en déplacement en s’imposant 1-0 face à Jamono Fatick. De son côté, Wally Daan a battu Sonacos sur le même score (1-0).



Linguère se sépare de Massamba Cissé



La Linguère de Saint-Louis, après un match nul sans but (0-0) contre Dakar Sacré-Cœur, a décidé de se séparer à l’amiable de son entraîneur, El Hadji Massamba Cissé. Cette décision a été officialisée dans un communiqué publié par le club.



La Ligue 1 se poursuit ce dimanche. À Thiès, au stade Lat Dior, Génération Foot accueillera l’AJEL de Rufisque. Les Grenats, après leur victoire 2-1 à l’extérieur face à la Linguère, espèrent continuer sur leur lancée face à leurs voisins rufisquois.



Le derby de la banlieue entre l’AS Pikine et Guédiawaye a été reporté à une date ultérieure en raison d’un manque de service d’ordre, lié aux événements prévus ce dimanche à l’Arène nationale de Pikine.



Enfin, le match entre Jaraaf et Casa Sports a également été reporté, cette fois en raison de la 5e journée de la Coupe CAF. Le Jaraaf affrontera l’ASEC Mimosas ce dimanche au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 16h00 GMT.





Programme 11e journée



Samedi 11 janvier 2025



US Gorée 1-0 Teungueth FC



Sonacos 0-0 Wallydaan FC



Dakar Sacré cœur 0-0 Linguère



OSLO 1-0 HLM





Jamono Fatick 0-1 US Ouakam







Dimanche 12 janvier



Stade Massene Sene



16h30 Jamono Fatick / US Ouakam



Stade Alassane Djigo



16h30 AS Pikine / Guédiawaye (reporté)



Stade Lat Dior



16h30 Génération Foot / AJEL de Rufisque



Jaraaf / Casa Sports (reporté)