Ligue 1: HLM Dakar surprend le Jaraaf, Jamono et Pikine dans le dur

Avec cette troisième défaite de la saison, le Jaraaf (25 points), qui doit encore disputer son match en retard de la 12e journée sur le terrain de Guédiawaye FC, perd sa place de dauphin et recule.

Pour sa part, HLM Dakar (17 pts-3), avec cette victoire passe de la 15e à la 11e place. Jamono Fatick reste à la 16e et dernière place.

Le Casa Sports (13e, 16 pts) et l’US Ouakam (5e, 20 pts), se sont neutralisés (0-0) hier, dimanche, à Aline Sitoé Diatta.

Le samedi 15 février 2025, la Linguère a subi une défaite à domicile contre Wally Daan (0-1) au stade Kébémer. Le promu Wally Daan, grâce à cette victoire, grimpe à la 2e place avec 27 points et dépasse le Jaraaf (25 pts), qui est désormais 3e de la Ligue 1.

L'AS Pikine, de son côté, a également été battue à domicile (0-1) par Génération Foot. Avec sa sixième défaite, l'AS Pikine (15 pts) reste 15e,

Dans un autre match, le champion en titre, Teungueth FC, a été tenu en échec (1-1) à domicile par Sonacos, enregistrant ainsi son sixième match nul consécutif sans victoire depuis le 9 novembre 2024.

A noter que les matchs entre AJEL Rufisque (7e, 19 pts) et Oslo FA (9e, 18 pts), US Gorée (1ère, 28 pts) contre Guédiawaye FC (10e, 17 pts), initialement programmées le dimanche 16 février 2025, ont été reportés, en raison du combat de lutte remporté finalement par Franc de l'écurie Wrestling Academy Jambaar face à Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé.

L’US Gorée n’a besoin que d’un seul point contre Guédiawaye FC pour devenir championne de la phase aller de Ligue 1.

Lors des matchs de la 15e et dernière journée de la phase aller, disputés ce lundi 17 février 2025, HLM de Dakar et Jamono Fatick se sont imposés à l'extérieur face au Jaraaf et à Dakar Sacré-Cœur, sur le même score de 2-1.