Ligue 1 : Mathieu Chupin sur les trois relégations : « Ce n’est pas normal et nous allons… »

« Je n’y suis pas favorable, dans le sens où on démarre un championnat avec deux équipes reléguées et aujourd’hui on nous annonce que ce sera trois. Pour quelle raison ? Parce qu’il y a une 15e équipe. Est-ce que les clubs de Ligue 1 sont responsables de la réintégration de cette équipe. Non ! Pourquoi on doit en pâtir ? Je trouve cela anormal » .



Et d'ajouter : « Cela montre encore une fois qu’aujourd’hui il faut qu’on se regroupe au niveau des présidents de clubs, pour défendre les intérêts de nos structures. La ligue de football, sous la coupe de la Fédé, est chargée d’organiser le football professionnel et de le promouvoir. Nous sommes des employeurs et certains ont près de 1500 personnes. Donc, il faut qu’on se regroupe pour défendre notre corporation, défendre les intérêts des clubs professionnels. Cela devient urgent. J’espère que la Fédération va y réfléchir. Parce que là, encore une fois, ce n’est pas normal».



Pour lui : «Il fallait sans doute faire une relégation cette année et avoir l’année prochaine sur la ligne de départ 15 équipes. Et en ce moment-là, on sait qu’il y aura 3 relégations au terme de la saison. Pourquoi ne pas passer à 16 équipes aussi ? C’est une question, parce que là aussi la problématique c’est qu’on ne joue pas assez par rapport aux autres championnats dans le monde », a ajouté le président de Dakar Sacré-Cœur.



Source : Stades