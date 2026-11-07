Ligue 1 : Pape Abdourahmane Dabo parraine le choc Stade de Mbour – Jaraaf

Honoré par cette distinction, Pape Abdourahmane Dabo a exprimé sa profonde gratitude à Moussa Mbaye, président du club fanion de Mbour, son ami et aîné, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe dirigeante et au comité des supporters Reubeudeup pour cette marque de confiance. Il a également salué l’accueil chaleureux du maire de Nguékhokh, Pape Diouf.

Cette présence témoigne de son intérêt pour le mouvement sportif et de l’importance qu’il accorde aux initiatives fédératrices au sein du département de Mbour. Le parrainage a ainsi constitué un moment de convivialité et de rapprochement entre les acteurs du football, les dirigeants et les supporters.

Sur le terrain, le Stade de Mbour et le Jaraaf ont livré une rencontre disputée, caractérisée par un engagement remarquable et une belle intensité. Malgré les efforts des deux formations, aucune n’est parvenue à prendre l’avantage. Les équipes se sont finalement séparées sur un score nul et vierge (0-0), dans un esprit de respect et de fair-play.

À l’issue de la rencontre, Pape Abdourahmane Dabo a félicité les deux équipes pour leur prestation, saluant la qualité du spectacle et les valeurs sportives affichées tout au long du match.

Une belle journée de football qui aura permis au parrain de réaffirmer son attachement au sport et à ses vertus de rassemblement, de fraternité et de cohésion sociale.

Le Directeur général de la SN HLM et responsable politique de la mouvance Kiiraay dans le département de Mbour, Pape Abdourahmane Dabo, a été le parrain de la rencontre comptant pour la 4e journée du championnat national entre le Stade de Mbour et le Jaraaf.